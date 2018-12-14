Савин объяснил, зачем приехал в "Ак Барс". Все просто

Экс-форвард "Томи" Евгений Савин рассказал, что будет готовиться с "Ак Барсом" три дня к матчу регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (17 декабря). 34-летний россиянин боится остаться без зубов.

– Официально! Первый футболист подписавший контракт КХЛ, – написал Савин в Инстаграме. Я буду находиться на просмотре в "Ак Барсе" 3 дня и готовиться с ними к матчу против "Автомобилиста". Всю внутрянку, эмоции и экшн ждите сами знаете где. Надеюсь, в следующих выпусках я буду с зубами.

Савин является финалистом кубка России в сезоне 2007/2008 в составе "Амкара".