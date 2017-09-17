Савичев вывел "СКА-Хабаровск" вперед в матче с "Ахматом"

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Константин Савичев на 13-й минуте матча открыл счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Ахмата". Хавбек замкнул прострел Георгия Наваловского на правом углу вратарской. Отметим, что в эпизоде с пасом мяч изменил траекторию после рикошета от защитника грозненцев Андрея Семенова.

Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат"