Савичев вывел "СКА-Хабаровск" вперед в матче с "Ахматом"

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Константин Савичев на 13-й минуте матча открыл счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Ахмата". Хавбек замкнул прострел Георгия Наваловского на правом углу вратарской. Отметим, что в эпизоде с пасом мяч изменил траекторию после рикошета от защитника грозненцев Андрея Семенова.
Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcska#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #СКААхмат 1:0 13' Константин Савичев @SavichevKostya pic.twitter.com/Mi8P3cLriN– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.