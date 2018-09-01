Савичев - в стартовом составе "Анжи" на матч против "Крыльев Советов"

Стал известен стартовой состав "Анжи" на матч шестого тура российской премьер-лиги против "Крыльев Советов". С первых минут у махачкалинцев сыграет полузащитник Константин Савичев. Игрок был близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно.

Полностью состав "Анжи" выглядит следующим образом: Дюпин, Белоруков (к), Новосельцев, Чансельор, Савичев, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Чайковский, Рабиу, Понсе.

Запасные: Сугробов, Удалый, Калошин, Глебов, Маркелов, Ахъядов, Долгов.

"Крылья Советов" – "Анжи": чемпионат России по футболу, РПЛ, 1 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск)