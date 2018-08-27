По информации "СЭ", 24-летний правый защитник Константин Савичев может покинуть "Анжи" до закрытия летнего трансферного окна. В июле футболист перешел в махачкалинский клуб из "СКА-Хабаровск". В нынешнем сезоне он провел три матча в РПЛ.

– Не буду скрывать, интерес к Константину сейчас есть, – сказал спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра. -. К нам уже по нему обращались. Так что все может быть. Если нас устроит финансовое предложение, то, возможно, он уйдет. Такая вероятность существует. Савичев сейчас хорошо себя проявляет, своей игрой может доказать, что способен выступать в большом клубе. Кто им интересуется? Пока не могу ответить на ваш вопрос. Мы ведем по нему разговоры. (Виталий АЙРАПЕТОВ)