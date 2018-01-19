Савелий Мышалов: "Возможно, Джикия встанет на ноги за четыре месяца"

Бывший врач сборной СССР и "Локомотива" Савелий Мышалов отметил, что обычно восстановление после разрыва передней крестообразной связки колена, которую вчера диагностировали у защитника "Спартака" Георгия Джикии, занимает около полугода.

- В случае разрыва передней крестообразной связки речь может идти о сроке до полугода. Точно не меньше пяти месяцев, - рассказал Мышалов.

- Роману Зобнину удалось быстро восстановиться после подобного повреждения - за пять с небольшим месяцев. Сможет ли Джикия столь же быстро вернуться на поле?

- Может быть. Это индивидуальные вещи. Но в таких ситуациях, как правило, не рискуют и выдерживают крестообразную связку.

- Джикия теперь точно пропустит чемпионат мира?

- Думаю, он не успеет восстановиться к этому турниру.

- Такая травма проще заживает у молодых игроков или возраст не имеет значения?

- Может быть и проще. Здесь надо смотреть на степень повреждения. Возможно, Георгий и за четыре месяца встанет на ноги. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)