Савелий Мышалов: "Возможно, Джикия встанет на ноги за четыре месяца"

Бывший врач сборной СССР и "Локомотива" Савелий Мышалов отметил, что обычно восстановление после разрыва передней крестообразной связки колена, которую вчера диагностировали у защитника "Спартака" Георгия Джикии, занимает около полугода.
- В случае разрыва передней крестообразной связки речь может идти о сроке до полугода. Точно не меньше пяти месяцев, - рассказал Мышалов.
- Роману Зобнину удалось быстро восстановиться после подобного повреждения - за пять с небольшим месяцев. Сможет ли Джикия столь же быстро вернуться на поле?
- Может быть. Это индивидуальные вещи. Но в таких ситуациях, как правило, не рискуют и выдерживают крестообразную связку.
- Джикия теперь точно пропустит чемпионат мира?
- Думаю, он не успеет восстановиться к этому турниру.
- Такая травма проще заживает у молодых игроков или возраст не имеет значения?
- Может быть и проще. Здесь надо смотреть на степень повреждения. Возможно, Георгий и за четыре месяца встанет на ноги. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Lennon
Не просто туговато, а очень сложно..... Джикия - единственный сильный российский центр на сейчас
13:33
Andrey6201
Да Джорджио вроде и так на ногах, дед Савелий бредит
13:03
Webber1985
Без Джикии сборной придётся туговато в обороне.
12:59