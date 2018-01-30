"Саутгемптон" еще не поднял сумму выкупа Промеса до размера отступных

Как стало известно "СЭ", на данный момент "Саутгемптон" еще не довел сумму предложения "Спартаку" по покупке 26-летнего нападающего Квинси Промеса до 30 миллионов евро, указанных в контракте голландца с москвичами в качестве отступных.

Напомним, что 15 процентов трансфера принадлежат самому Квинси и в случае перехода за 30 миллионов лично он получит около 4,5. Соответственно, англичане должны раскошелиться почти на 35 миллионов.

Пока же "святые" готовы потратить на сделку в общей сложности не более 27 миллионов. Отметим, 31 января в 23 часа по местному времени в Англии завершается период дозаявок. (Вячеслав КОРОТКИН)

Промес и "Саутгемптон". Реален ли трансфер? //

Таблица переходов РФПЛ