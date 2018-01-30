"Саутгемптон" еще не поднял сумму выкупа Промеса до размера отступных

Как стало известно "СЭ", на данный момент "Саутгемптон" еще не довел сумму предложения "Спартаку" по покупке 26-летнего нападающего Квинси Промеса до 30 миллионов евро, указанных в контракте голландца с москвичами в качестве отступных.
Напомним, что 15 процентов трансфера принадлежат самому Квинси и в случае перехода за 30 миллионов лично он получит около 4,5. Соответственно, англичане должны раскошелиться почти на 35 миллионов.
Пока же "святые" готовы потратить на сделку в общей сложности не более 27 миллионов. Отметим, 31 января в 23 часа по местному времени в Англии завершается период дозаявок. (Вячеслав КОРОТКИН)
Промес и "Саутгемптон". Реален ли трансфер? //
Таблица переходов РФПЛ
ABC13
tvorog8088 Это если он через матч будет хет-трики делать, а клуб все равно 3-4 или 3-5 проигрывать. А так может и в чемпионшипе завершать карьеру
16:29
tvorog8088
ABC13, просто укажет в контракте пункт, что при вылете станет свободным агентом, и очень даже удобненько получается, бесплатно его даже в Барсу возьмут.
16:10
Honest Spartak
Вот и хорошо. Пусть остается. ЛЕ, кубок, чемпионат... Осталось много важных турниров, где его помощь очень нужна. А уж летом можно отпустить за 30-ку. За эти деньги найти адекватную замену под ЛЧ будет вполне реально. Тем более летом у него возможны варианты поинтреснее Саута. Особенно, если проявит себя в ЛЕ.
16:07
ABC13
На месте Промеса сильно подумал бы, Саутгемптон в зоне вылета, из 13 игр только 5 - на своем поле, из этих пяти три - с топ-клубами (Ливерпуль, Челси, МанСити) - очки вероятны только с МанСити в последнем туре (он к тому времени уже чемпионом станет), еще выезд к Арсеналу, Лестеру и Эвертону. Против примерно равных по классу соперников из 7 игр только 2 на своем поле (Сток, Борнмут). Сейчас 22 очка, зона спасения при нынешней плотности в таблице 37-38, 35 - если сильно повезет, ниже - почти точно вылет. Нужны 5 побед (минимум 4 плюс ничьи). Откуда? Я вижу только 2-3 победы, и вероятность вылета 50-60%, если не больше
15:28
dmit1133
shpasic Англия,конечно,не колхозная, а Саутгемптон не так безнадежен,как кажется,всего 4 очка от 10-ого места! Но не хочется,чтобы он уходил именно сейчас! Думаю,что до лета останется!
15:02
maslo
Ну святые! Давайте бабло , а там по старой схеме в Ливерпуль за 70 лямов
15:00
NapoliFC
30 Спартаку и вагон бабла для Квинси, можно и отпустить.
14:29
shpasic
пусть Квинси сам эти 3 миллиона и доплачивает из своих 15%, если хочет, конечно, уйти в колхозную Англию))
14:19
zoolord
Ну уж если 27 дают, то и все 30 отдавайте - чего жаться то?
14:18