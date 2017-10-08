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Сарсания будет похоронен 10 октября на кладбище Ракитки

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Постоянный колумнист "СЭ" Илья Казаков на своей странице в Фейсбуке сообщил детали предстоящего прощания с Константином Сарсанией. Спортивный директор "Зенита" скончался в субботу на 50-м году жизни.

– Таня Сарсания, сестра Кости, рассказала сейчас о временах и местах всех траурных мероприятий. Все желающие могут проститься с Константином Сарсания во вторник. Гражданская панихида начнется ориентировочно в 11:00, морг ЦКБ на улице маршала Тимошенко, 25. Около 13:00 состоится отпевание в церкви Ризоположения на улице Донская, 20. Похоронен Костя будет на кладбище Ракитки. Калужское шоссе, 11-й километр, – гласит сообщение Казакова.

Прощай, Костя //
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Дополнительная информация

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1697466660287849&id=100000735956647

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