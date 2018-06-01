11:38 | Футбол — РФПЛ

Сарри, Венгер или Зидан. РФПЛ предлагает угадать нового тренера "Уфы"


РФПЛ в своем Твиттере предложил болельщикам угадать, кто станет новым тренером "Уфы". Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов завил, что имя наставника команды будет объявлено в течение недели.

В Твиттере РФПЛ на выбор предлагается три кандидата, чьи лица скрыты смайликами. Впрочем, узнать их несложно: это бывшие тренеры "Реала", "Арсенала" и "Наполи" Зинедин Зидан, Арсен Венгер и Маурицио Сарри, соответственно.

 

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