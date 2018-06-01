Сарри, Венгер или Зидан. РФПЛ предлагает угадать нового тренера "Уфы"

РФПЛ в своем Твиттере предложил болельщикам угадать, кто станет новым тренером "Уфы". Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов завил, что имя наставника команды будет объявлено в течение недели.
В Твиттере РФПЛ на выбор предлагается три кандидата, чьи лица скрыты смайликами. Впрочем, узнать их несложно: это бывшие тренеры "Реала", "Арсенала" и "Наполи" Зинедин Зидан, Арсен Венгер и Маурицио Сарри, соответственно.
😤 "Имя нового главного тренера объявим в течение недели. Мы практически определились с кандидатом", - сообщил генеральный директор @UfaFc Шамиль Газизов.– РФПЛ (@rfpl) 1 июня 2018 г.
🤔 Кто бы это мог быть? pic.twitter.com/wsWBSg4Xap
- РФПЛ
- Реал (Футбол)
- Арсен Венгер
- Арсенал Лондон
- Зинедин Зидан
- Наполи
- Уфа
- Шамиль Газизов
- Маурицио Сарри