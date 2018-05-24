Сарри, Семак, "Зенит". Как развиваются события

Рассказываем о ситуации вокруг назначения нового главного тренера "Зенита".

Определенность в том, кто сменит Роберто Манчини, пока не настала. Кандидатов по-прежнему двое – это Маурицио Сарри и Сергей Семак. Если с россиянином все более-менее понятно – его заслушали на недавнем совете директоров, сумма, которую претенденты должны заплатить "Уфе", равна 1 миллиону евро, и остается только дождаться итогового решения – то с итальянцем все куда более запутано.

По данным "СЭ", лично Сарри на переговоры в Лондон с "Челси" не летал, но его официальный посредник постоянно находится на контакте с менеджментом "синих". Трудоустройство в столице Англии является для 59-летнего специалиста приоритетом, но клубу предстоит решить вопрос с расторжением действующего контракта с Антонио Конте. Вопрос непростой, процесс затягивается, и не факт, что все разрешится до 31 мая. А именно этот день последний, когда стоимость выкупа Сарри у "Наполи" равна 8 миллионам евро. Начиная с 1 июня владелец клуба Аурелио Де Лаурентис может устанавливать более высокую цену, ведь договор тренера, несмотря уже состоявшееся назначение Карло Анчелотти, не расторгнут. И не факт, что "Челси" в восторге от перспективы раскошеливаться на 10 или более миллионов евро.

"Зениту", в свою очередь, приходится ждать, как и когда размотается клубок Конте/"Челси"/Сарри – и либо принимать какое-то решение по итогам окончания этой истории (то есть, тоже рискуя серьезными тратами), либо остановиться на кандидатуре Семака. (Вячеслав КОРОТКИН)