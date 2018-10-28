Саркисов и Гавазай - в атаке "Енисея" на матч с "Локомотивом"

"Енисей" объявил стартовый состав на домашний матч 12-го тура российской премьер-лиги против "Локомотива".
Стартовый состав: Филиппов, Занев, Кичин, Грицаенко, Дугалич, Комков, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Гавазай.
Запасные: Нестеренко, Юрченко, Ятченко, Гасанов, Комолов, Рожков, Семакин, Харитонов, Кутьин, Бодул, Обрадович.
Матч "Енисей" – "Локомотив" начнется в 14.00. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Наш состав на сегодня! #ЕнисейЛокомотив pic.twitter.com/3t0eR2gX8I– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 28 октября 2018 г.
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