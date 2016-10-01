Саркис Оганесян: "Портнягин может выпасть недели на две"

Тренер "Локомотива" Саркис Оганесян после матча 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:1) заявил, что железнодорожникам не хватает концентрации в последних встречах. Также специалист выразил надежду на то, что перерыв на игры сборных пойдет его команде на пользу.

– Что с Игорем Портнягиным?

– Тщательного обследования еще не было. Ждем результатов. Пока есть вероятность, что Игорь выпадет недели на две.

– Почему "Локомотиву" так не везет последних матчах? Соперник создает не так много моментов у наших ворот, но забивает.

– У нас проблемы с концентрацией. В футболе нельзя отвлекаться ни на секунду, а мы себе это иногда позволяем. Вот и получаем какие-то нелепые голы. В перерыве беседовали с игроками, ребята вышли на второй тайм с совершенно другими эмоциями. Желание побеждать у всех огромное, тем более дома, при своих болельщиках. Хочу, кстати, от лица команды поблагодарить их всех, что были с нами до конца, поддерживали и гнали команду вперед.

– Сейчас будет двухнедельный перерыв на сборную: для "Локомотива" это плюс или минус?

– Надеемся, что перерыв пойдет нам на пользу – успокоимся и будем готовиться к следующим играм.