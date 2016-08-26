Саркис Оганесян: "Очень надеемся, что с "Краснодаром" все сложится"

Тренер "Локомотива" Саркис Оганесян в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Краснодара" выразил надежду, что линия атаки сможет показать себя в предстоящем матче. По словам наставника, встреча будет очень тяжелой.

– Линия атаки очень беспокоит. Забиваем только со "стандартов". Но работаем над этим и надеемся, что через два дня покажем себя, – отметил Оганесян. – Конечно, рассчитываем на победу, в том числе и с "Краснодаром". Да, мы не проигрывали им в прошлом сезоне, но матч будет тяжелым. Без разницы, где играть, дома, или в гостях – главное, чтобы было больше болельщиков.

– Следили ли вы за соперником?

– Мы всегда знали, как они играют. Не могу сказать, что "Краснодар" в чем-то был слабее в прошлом туре, просто "Спартаку" удалось реализовать свои моменты, а "быкам" – нет. Они всегда играют в комбинационный футбол, есть свой стиль игры... Но забивают по-разному – то рикошет, то стечение обстоятельств, так что нельзя сказать, что в первых матча они играли лучше, чем в последующих.

– Вы ни разу не победили...

– Из головы этого не выкидываем. Очень надеемся, что с "Краснодаром" все сложится. Хорошо, что проигрышей нет, но думаем только о победе. Как побеждать в этом туре, мысли есть! (Иван ОРЕХОВ)