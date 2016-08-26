12:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Саркис Оганесян: "Очень надеемся, что с "Краснодаром" все сложится"

0
0
0

Тренер "Локомотива" Саркис Оганесян в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Краснодара" выразил надежду, что линия атаки сможет показать себя в предстоящем матче. По словам наставника, встреча будет очень тяжелой.

– Линия атаки очень беспокоит. Забиваем только со "стандартов". Но работаем над этим и надеемся, что через два дня покажем себя, – отметил Оганесян. – Конечно, рассчитываем на победу, в том числе и с "Краснодаром". Да, мы не проигрывали им в прошлом сезоне, но матч будет тяжелым. Без разницы, где играть, дома, или в гостях – главное, чтобы было больше болельщиков.

– Следили ли вы за соперником?

– Мы всегда знали, как они играют. Не могу сказать, что "Краснодар" в чем-то был слабее в прошлом туре, просто "Спартаку" удалось реализовать свои моменты, а "быкам" – нет. Они всегда играют в комбинационный футбол, есть свой стиль игры... Но забивают по-разному – то рикошет, то стечение обстоятельств, так что нельзя сказать, что в первых матча они играли лучше, чем в последующих.

– Вы ни разу не победили...

– Из головы этого не выкидываем. Очень надеемся, что с "Краснодаром" все сложится. Хорошо, что проигрышей нет, но думаем только о победе. Как побеждать в этом туре, мысли есть! (Иван ОРЕХОВ)

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ