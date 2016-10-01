Саркис Оганесян: "Обратная замена? Так бывает. Поговорим с Игнатьевым"

Тренер "Локомотива" Саркис Оганесян в интервью клубной пресс-службе объяснил обратную замену Владислава Игнатьева в матче 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:1). Также он признал, что железнодорожникам не удалось выполнить изначальную задумку тренерского штаба.

– Как можете объяснить обратную замену Игнатьева?

– Требовалось усиление левого фланга. У Хенти не все получалось по ходу первого тайма, плюс травмировался Портнягин. Выпустили Влада, надеясь на его умение набирать хорошую скорость и технику владения мячом. Увы, у Игнатьева также получилось далеко не все, – и главный тренер решил поменять его обратно.

– Поговорите с Владом после этого?

– Конечно. Так бывает, ничего страшного. Обидно, конечно, что впереди у нас ничего не получается. Простреливаем и навешиваем с флангов, моменты создаем, но завершить атаку не удается.

– Стартовый состав многих удивил. Насколько вы довольны в реализации задуманного?

– Мы не можем быть довольны – задача была заработать три очка. Вместо этого мы получаем гол в раздевалку, и "Арсенал", который сел в оборону. Бросили все силы, чтобы все-таки забить – выпустили Шкулетича, в концовке впереди играл даже Чорлука. Заработал пенальти…