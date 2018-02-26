17:30 26 февраля | Футбол — РФПЛ

Сапета потребует от "Динамо" компенсацию за расторжение контракта

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Полузащитник "Ростова" Александр Сапета подаст иск в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) в связи с досрочным расторжением контракта с "Динамо", сообщил "СЭ" юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы 28-летнего игрока.

– Да, мы подадим иск в Палату, игрок будет требовать компенсацию. Но для подготовки документов понадобится еще некоторое время, – сказал Прокопец.

"Динамо" в феврале досрочно разорвало соглашение с Сапетой, рассчитанное до июня 2019 года.

В сезоне-2017/18 хавбек провел за бело-голубых 13 матчей. В "Динамо" он перешел летом 2016 года из "Урала", а игроком "Ростова" стал 22 февраля – в последний день зимнего трансферного окна в России.

Как ранее в интервью "СЭ" рассказал генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев, у Сапеты была одна из самых высоких зарплат в клубе – даже выше, чем у нападающего Павла Погребняка, который, по некоторым данным, получал около 1,9 миллиона евро в год.

Евгений Муравьев: "Зарплата Сапеты больше, чем у Погребняка" //
Погребняк подал иск против "Динамо" в палату по разрешению споров РФС

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Урфин Джюс

Какой тупой, однако, менеджмент в Динамо.. отсюда все беды.

19:14 26 февраля

баламошка

Шашлыки Саша жарить будет в других клубах. Возможно даже станет одним из лучших игроков Европы. Или даже мира.

18:41 26 февраля

ЗЗ+

чем у нападающего Павла Погребняка, который, по некоторым данным, получал около 1,9 миллиона евро в год// Погребняк всего 1,9 получал и стока вони было??? На фоне 5 лямов у Денисова, Дзюбы, Кокорина и пр. А Сапета видимо получал 2 ляма (больше ведь чем 1,9) и это "на уровне Барселоны" :)))

18:29 26 февраля

goreotuma

Шурик молодчага!!!

18:19 26 февраля

SpaMan

Шампуры же подогнали. Чего еще надо?

17:43 26 февраля

shpasic

Хохлов что-то там говорил про "проигранную конкуренцию"?)

17:36 26 февраля

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