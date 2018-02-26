Сапета потребует от "Динамо" компенсацию за расторжение контракта

Полузащитник "Ростова" Александр Сапета подаст иск в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) в связи с досрочным расторжением контракта с "Динамо", сообщил "СЭ" юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы 28-летнего игрока.
– Да, мы подадим иск в Палату, игрок будет требовать компенсацию. Но для подготовки документов понадобится еще некоторое время, – сказал Прокопец.
"Динамо" в феврале досрочно разорвало соглашение с Сапетой, рассчитанное до июня 2019 года.
В сезоне-2017/18 хавбек провел за бело-голубых 13 матчей. В "Динамо" он перешел летом 2016 года из "Урала", а игроком "Ростова" стал 22 февраля – в последний день зимнего трансферного окна в России.
Как ранее в интервью "СЭ" рассказал генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев, у Сапеты была одна из самых высоких зарплат в клубе – даже выше, чем у нападающего Павла Погребняка, который, по некоторым данным, получал около 1,9 миллиона евро в год.
Евгений Муравьев: "Зарплата Сапеты больше, чем у Погребняка" //
Погребняк подал иск против "Динамо" в палату по разрешению споров РФС
Урфин Джюс
Какой тупой, однако, менеджмент в Динамо.. отсюда все беды.
19:14 26 февраля
баламошка
Шашлыки Саша жарить будет в других клубах. Возможно даже станет одним из лучших игроков Европы. Или даже мира.
18:41 26 февраля
ЗЗ+
чем у нападающего Павла Погребняка, который, по некоторым данным, получал около 1,9 миллиона евро в год// Погребняк всего 1,9 получал и стока вони было??? На фоне 5 лямов у Денисова, Дзюбы, Кокорина и пр. А Сапета видимо получал 2 ляма (больше ведь чем 1,9) и это "на уровне Барселоны" :)))
18:29 26 февраля
goreotuma
Шурик молодчага!!!
18:19 26 февраля
SpaMan
Шампуры же подогнали. Чего еще надо?
17:43 26 февраля
shpasic
Хохлов что-то там говорил про "проигранную конкуренцию"?)
17:36 26 февраля