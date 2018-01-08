"Сантос" завтра проведет переговоры со "Спартаком" по трансферу Вериссимо

Член совета директоров по управлению "Сантоса" Рафаэль Вита рассказал о том, что клуб намерен провести новый раунд переговоров со "Спартаком" по трансферу защитника Лукаса Вериссимо. По его словам, вопрос заключается в финансовых нюансах.

– Переговоры по Вериссимо со "Спартаком" не заблокированы, а приостановлены, – цитирует ТАСС Виту. – Сейчас вопрос заключается в финансовых нюансах, по которым у нас с московским клубом имеются незначительные разногласия. Во вторник у нас запланирован еще один раунд переговоров. В случае успешного соглашения игрок отправится на медицинское обследование.

В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за "Сантос" на его счету 45 игр и один гол.

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