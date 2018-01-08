"Сантос" завтра проведет переговоры со "Спартаком" по трансферу Вериссимо

Член совета директоров по управлению "Сантоса" Рафаэль Вита рассказал о том, что клуб намерен провести новый раунд переговоров со "Спартаком" по трансферу защитника Лукаса Вериссимо. По его словам, вопрос заключается в финансовых нюансах.
– Переговоры по Вериссимо со "Спартаком" не заблокированы, а приостановлены, – цитирует ТАСС Виту. – Сейчас вопрос заключается в финансовых нюансах, по которым у нас с московским клубом имеются незначительные разногласия. Во вторник у нас запланирован еще один раунд переговоров. В случае успешного соглашения игрок отправится на медицинское обследование.
В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за "Сантос" на его счету 45 игр и один гол.
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Redeemer
Ну всё, очередное трансферное провалиссимо...
17:58 8 января
podnimitemneveki
Незначительные финансовые разногласия 1-2 ляма))))
17:29 8 января
sv55
Вериссимо не является даже игроком сборной Бразилии, из-за чего весь сыр-бор? ради очередного Роши? хотя с ним, возможно, во время зимнего сбора произойдут сдвиги в лучшую сторону))))
16:58 8 января