"Сантос" устраивает предложение "Спартака" по Вериссимо. Переговоры возобновятся после 2 января

"Спартак" не делал "Сантосу" официального предложения по поводу трансфера защитника Лукаса Вериссимо, сообщает Interactive Sport со ссылкой на агента футболиста Маркоса Рибейру. Представитель 22-летнего игрока отметил, что его клиент сосредоточен на выступлениях за бразильский клуб, но, если стороны договорятся о переходе, проблем возникнуть не должно.

По словам агента Вериссимо, переговоры по переезду его клиента в Россию продолжатся после того, как новый президент "Сантоса" Жозе Карлос Перес официально приступит к исполнению своих обязанностией - это произойдет 2 января.

Вместе с тем, представитель защитника отметил, что в услугах его клиента также заинтересованы команды из чемпионатов Мексики и Италии. Вдобавок предметный интерес к 22-летнему игроку проявлял "Сент-Этьен".

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов предложить за Вериссимо около 8 миллионов евро. По данным бразильских СМИ, руководство "Сантоса" эта сумма полностью устраивает.

Отметим, что контракт защитника с нынешним клубом рассчитан до июня 2022 года. Клубу принадлежат 80 процентов прав на игрока, еще по 10 процентов распределены между компаниями MGS и Aicsports.

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