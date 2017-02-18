Сандро Цвейба: "Отец дает мне много ценных советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Сандро Цвейба отметил, что быстро адаптировался в самарском клубе. Воспитанник "Локомотива" прошел зимний сбор с командой, а накануне с ним был подписан контракт. Его отец - бывший защитник сборных СССР, СНГ и России Ахрик Цвейба.

- Я тренировался с "Крыльями" несколько недель, и хочу сказать, что здесь замечательный коллектив, отличная атмосфера, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Цвейбу. - Ребята очень поддерживают друг друга в любой ситуации, мне, к примеру, помогли быстро адаптироваться в новой команде. Поверьте, такое есть далеко не в каждом клубе.

– Вашим последним клубом был казах танский "Актобе". С какими мыслями покидали эту команду?

– Я очень благодарен "Актобе" за все. Это футбольный город, там замечательные болельщики, которые всегда активно поддерживают свою команду. Но мне нужно двигаться дальше. "Крылья" – это новый вызов, новая ступень в моей спортивной карьере. РФПЛ – это серьезно, и я настроен соответствующе.

– Ваш отец – известнейший в прошлом футболист...

– Да, и он дает мне много ценных советов – как в футбольном отношении, так и в жизни. Отец играл на высоком уровне и у него есть чему поучиться. После подписания контракта он тепло поздравил меня и пожелал удачи.