05:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Сан-Паулу" намерен купить у "Зенита" Маурисиу

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Полузащитник "Зенита" Маурисиу попал в сферу интересов "Сан-Паулу". Как утверждает Esportes, бразильский клуб намерен сделать официальное предложение питерцам о покупке хавбека в ближайшие дни. Сообщается, что на покупке 28-летнего футболиста настаивает главный тренер "Сан-Паулу" Рожериу Сени, возглавивший команду в конце ноября.

Отметим, что действующий контракт Маурисиу рассчитан до 2019 года. В этом сезоне бразилец провел 13 матчей в чемпионате России и результативными действиями не отметился.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Mark Krass

azmiser, да я смотрю ты разбираешься в футболе))

11:40

Thergothon

в Браизилии закончились местные таланты?

11:05

azmiser

Никакой ценности не представляет: надо продавать

10:50

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