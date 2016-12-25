"Сан-Паулу" намерен купить у "Зенита" Маурисиу

Полузащитник "Зенита" Маурисиу попал в сферу интересов "Сан-Паулу". Как утверждает Esportes, бразильский клуб намерен сделать официальное предложение питерцам о покупке хавбека в ближайшие дни. Сообщается, что на покупке 28-летнего футболиста настаивает главный тренер "Сан-Паулу" Рожериу Сени, возглавивший команду в конце ноября.

Отметим, что действующий контракт Маурисиу рассчитан до 2019 года. В этом сезоне бразилец провел 13 матчей в чемпионате России и результативными действиями не отметился.