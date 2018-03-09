Самый легкий календарь у "Спартака". Исследование "СЭ"

Мы вычислили, кому из пятерки лидеров чемпионата России придется труднее всего в оставшиеся девять туров.
Календарь чемпионата России и турнирная таблица здесь
эд.гар
Кстати , из тех, кто верстает календарь 80% либо болельщики Спама , либо выступали в разные годы за него , или его дубль (сейчас это молодежный состав). Информация из первых рук.
20:12
Wild Weasel Вообще то -это был сарказм. Просто сильно раздражает , когда подобные фуфловые прогнозы с серьезным видом представляются горе-корреспондентами чуть ли не как научные изыскания. И меня раздражает, что корреспондент даже не смотрит в таблицу и не учитывает все сопутствующие обстоятельства.
20:07
Millwall82
да пускай будет каким угодно, главное не пускать Спартак в ЕК (законодательно), либо отправить их в азиатскую ЛЧ, пускай устанавливают связи со стратегическими партнерами РФ. Правда там можно на Халка нарваться.
19:49
199
СЭ успокойтесь. Паровоз доехал, а пищевик будет третьим или четвёртым. Ну нельзя так явно топить за пищевик.
19:33
Pablo_75
Буквально одно поражение Локомотива - и ни о каком решённом чемпе речи не будет.
18:18
А я вот думаю, что Локомотив потеряет очень много очков. У нас сейчас нет аутсайдеров в чистом виде, разве только СКА, да и он царапается. Урал, Амкар, Ростов, Динамо, Уфа, Ахмат, Арсенал - с кем мы напишем Локо гарантированные три очка? Да ни с кем)))
18:16
Wild Weasel
Глядя на календарь, можно сказать, чтобы финишировать 2-м Спартаку сейчас надо делать то, что у него очень плохо получалось в 21 веке - брать "свои" очки в матчах с аутсайдерами...
18:09
Subulcus _ СЭ признало что календарь верстают под Шпартаг __ Если сейчас самый простой календарь у Спартака, а сложный у Зенита, значит в осенней части было ровно наоборот! Что доказывает, что календарь верстают под Бакланов!!! ))))))))
18:03
Subulcus
СЭ признало что календарь верстают под Шпартаг =)))Обещать женится это ещё не значит женится
17:54
lёbenicht
Зинка на 5м месте закончит. К бабке не ходи.
17:05
Я Знаю Историю, полагаю, так и будет - Локомотив, Спартак, а за третье место - ЦСКА, Краснодар и Зенит - написал в порядке своих личных предпочтений - Краснодару в ЛЧ делать нечего, но очень хочется, чтобы и Бакланы со всеми своими многомиллионными аргентинцами, супер-пупер-тренером, поддержкой (по версии ВЦИОМ) всей страны и админресурсом (как же о нём не упомянуть) в очередной раз обос...лись!!!
16:55
эд.гар _ Ну раз вы вычислили, значит Спартак-чемпион! ___ Из таблицы получается, что Локомотив чемпион, что собственно, и так уже очевидно ;)
16:50
Я Знаю Историю
эд.гар
Ну раз вы вычислили, значит Спартак-чемпион!---------------- это значит, что если команды потеряют очки как на этой картинке, то Локо так и останется первым, Спартак отстанет от него на 5-6 очков, но на одно опередит быков, а кони и бомжи отстанут от Краснодара на очко. Интересно будет сравнить с итоговой таблицей)) год назад было так интересно оценивать предсезонный прогноз СЭ, когда по расчетам газеты Спартак должен был быть 5-ым, а стал 1-ым)))
16:38
Mamoru
СЭ, издеваетесь? Мелкий текст на картинке вообще не читаем, прицепите картинку в большом разрешнении и с нормальным лайтбоксом.------------------ на смарте правила подсчета совсем невозможно разглядеть. А почему на СЭ когда картинку рассматриваешь на смарте, её нельзя увеличить?
16:33
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
халва, халва, халва...
16:15
Mamoru
СЭ, издеваетесь? Мелкий текст на картинке вообще не читаем, прицепите картинку в большом разрешнении и с нормальным лайтбоксом.
16:03
Buldozer46
цифры-это конечно здорово, но есть ЕСЧО админ ресурс
15:18
rusfed 2.0
Всех кабинетных - в топку! Краснодар - чемпион! )
14:23
Ну раз вы вычислили, значит Спартак-чемпион!
14:17
эд.гар
Кстати , из тех, кто верстает календарь 80% либо болельщики Спама , либо выступали в разные годы за него , или его дубль (сейчас это молодежный состав). Информация из первых рук.
20:12
эд.гар
Wild Weasel Вообще то -это был сарказм. Просто сильно раздражает , когда подобные фуфловые прогнозы с серьезным видом представляются горе-корреспондентами чуть ли не как научные изыскания. И меня раздражает, что корреспондент даже не смотрит в таблицу и не учитывает все сопутствующие обстоятельства.
20:07
Millwall82
да пускай будет каким угодно, главное не пускать Спартак в ЕК (законодательно), либо отправить их в азиатскую ЛЧ, пускай устанавливают связи со стратегическими партнерами РФ. Правда там можно на Халка нарваться.
19:49
199
СЭ успокойтесь. Паровоз доехал, а пищевик будет третьим или четвёртым. Ну нельзя так явно топить за пищевик.
19:33
Pablo_75
Буквально одно поражение Локомотива - и ни о каком решённом чемпе речи не будет.
18:18
Pablo_75
А я вот думаю, что Локомотив потеряет очень много очков. У нас сейчас нет аутсайдеров в чистом виде, разве только СКА, да и он царапается. Урал, Амкар, Ростов, Динамо, Уфа, Ахмат, Арсенал - с кем мы напишем Локо гарантированные три очка? Да ни с кем)))
18:16
Wild Weasel
Глядя на календарь, можно сказать, чтобы финишировать 2-м Спартаку сейчас надо делать то, что у него очень плохо получалось в 21 веке - брать "свои" очки в матчах с аутсайдерами...
18:09
Wild Weasel
Subulcus _ СЭ признало что календарь верстают под Шпартаг __ Если сейчас самый простой календарь у Спартака, а сложный у Зенита, значит в осенней части было ровно наоборот! Что доказывает, что календарь верстают под Бакланов!!! ))))))))
18:03
Subulcus
СЭ признало что календарь верстают под Шпартаг =)))Обещать женится это ещё не значит женится
17:54
lёbenicht
Зинка на 5м месте закончит. К бабке не ходи.
17:05
Wild Weasel
Я Знаю Историю, полагаю, так и будет - Локомотив, Спартак, а за третье место - ЦСКА, Краснодар и Зенит - написал в порядке своих личных предпочтений - Краснодару в ЛЧ делать нечего, но очень хочется, чтобы и Бакланы со всеми своими многомиллионными аргентинцами, супер-пупер-тренером, поддержкой (по версии ВЦИОМ) всей страны и админресурсом (как же о нём не упомянуть) в очередной раз обос...лись!!!
16:55
Wild Weasel
эд.гар _ Ну раз вы вычислили, значит Спартак-чемпион! ___ Из таблицы получается, что Локомотив чемпион, что собственно, и так уже очевидно ;)
16:50
Я Знаю Историю
эд.гар Ну раз вы вычислили, значит Спартак-чемпион!---------------- это значит, что если команды потеряют очки как на этой картинке, то Локо так и останется первым, Спартак отстанет от него на 5-6 очков, но на одно опередит быков, а кони и бомжи отстанут от Краснодара на очко. Интересно будет сравнить с итоговой таблицей)) год назад было так интересно оценивать предсезонный прогноз СЭ, когда по расчетам газеты Спартак должен был быть 5-ым, а стал 1-ым)))
16:38
Я Знаю Историю
Mamoru СЭ, издеваетесь? Мелкий текст на картинке вообще не читаем, прицепите картинку в большом разрешнении и с нормальным лайтбоксом.------------------ на смарте правила подсчета совсем невозможно разглядеть. А почему на СЭ когда картинку рассматриваешь на смарте, её нельзя увеличить?
16:33
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
халва, халва, халва...
16:15
Mamoru
СЭ, издеваетесь? Мелкий текст на картинке вообще не читаем, прицепите картинку в большом разрешнении и с нормальным лайтбоксом.
16:03
Buldozer46
цифры-это конечно здорово, но есть ЕСЧО админ ресурс
15:18
rusfed 2.0
Всех кабинетных - в топку! Краснодар - чемпион! )
14:23
эд.гар
Ну раз вы вычислили, значит Спартак-чемпион!
14:17