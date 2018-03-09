13:45 | Футбол — РФПЛ

Самый легкий календарь у "Спартака". Исследование "СЭ"

Календарь клубов, претендующих на чемпионство. Фото "СЭ"
Календарь клубов, претендующих на чемпионство. Фото "СЭ"
19

Мы вычислили, кому из пятерки лидеров чемпионата России придется труднее всего в оставшиеся девять туров.

Календарь чемпионата России и турнирная таблица здесь

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КОММЕНТАРИИ (19)
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эд.гар

Кстати , из тех, кто верстает календарь 80% либо болельщики Спама , либо выступали в разные годы за него , или его дубль (сейчас это молодежный состав). Информация из первых рук.

20:12

эд.гар

Wild Weasel Вообще то -это был сарказм. Просто сильно раздражает , когда подобные фуфловые прогнозы с серьезным видом представляются горе-корреспондентами чуть ли не как научные изыскания. И меня раздражает, что корреспондент даже не смотрит в таблицу и не учитывает все сопутствующие обстоятельства.

20:07

Millwall82

да пускай будет каким угодно, главное не пускать Спартак в ЕК (законодательно), либо отправить их в азиатскую ЛЧ, пускай устанавливают связи со стратегическими партнерами РФ. Правда там можно на Халка нарваться.

19:49

199

СЭ успокойтесь. Паровоз доехал, а пищевик будет третьим или четвёртым. Ну нельзя так явно топить за пищевик.

19:33

Pablo_75

Буквально одно поражение Локомотива - и ни о каком решённом чемпе речи не будет.

18:18

Pablo_75

А я вот думаю, что Локомотив потеряет очень много очков. У нас сейчас нет аутсайдеров в чистом виде, разве только СКА, да и он царапается. Урал, Амкар, Ростов, Динамо, Уфа, Ахмат, Арсенал - с кем мы напишем Локо гарантированные три очка? Да ни с кем)))

18:16

Wild Weasel

Глядя на календарь, можно сказать, чтобы финишировать 2-м Спартаку сейчас надо делать то, что у него очень плохо получалось в 21 веке - брать "свои" очки в матчах с аутсайдерами...

18:09

Wild Weasel

Subulcus _ СЭ признало что календарь верстают под Шпартаг __ Если сейчас самый простой календарь у Спартака, а сложный у Зенита, значит в осенней части было ровно наоборот! Что доказывает, что календарь верстают под Бакланов!!! ))))))))

18:03

Subulcus

СЭ признало что календарь верстают под Шпартаг =)))Обещать женится это ещё не значит женится

17:54

lёbenicht

Зинка на 5м месте закончит. К бабке не ходи.

17:05

Wild Weasel

Я Знаю Историю, полагаю, так и будет - Локомотив, Спартак, а за третье место - ЦСКА, Краснодар и Зенит - написал в порядке своих личных предпочтений - Краснодару в ЛЧ делать нечего, но очень хочется, чтобы и Бакланы со всеми своими многомиллионными аргентинцами, супер-пупер-тренером, поддержкой (по версии ВЦИОМ) всей страны и админресурсом (как же о нём не упомянуть) в очередной раз обос...лись!!!

16:55

Wild Weasel

эд.гар _ Ну раз вы вычислили, значит Спартак-чемпион! ___ Из таблицы получается, что Локомотив чемпион, что собственно, и так уже очевидно ;)

16:50

Я Знаю Историю

эд.гар Ну раз вы вычислили, значит Спартак-чемпион!---------------- это значит, что если команды потеряют очки как на этой картинке, то Локо так и останется первым, Спартак отстанет от него на 5-6 очков, но на одно опередит быков, а кони и бомжи отстанут от Краснодара на очко. Интересно будет сравнить с итоговой таблицей)) год назад было так интересно оценивать предсезонный прогноз СЭ, когда по расчетам газеты Спартак должен был быть 5-ым, а стал 1-ым)))

16:38

Я Знаю Историю

Mamoru СЭ, издеваетесь? Мелкий текст на картинке вообще не читаем, прицепите картинку в большом разрешнении и с нормальным лайтбоксом.------------------ на смарте правила подсчета совсем невозможно разглядеть. А почему на СЭ когда картинку рассматриваешь на смарте, её нельзя увеличить?

16:33

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

халва, халва, халва...

16:15

Mamoru

СЭ, издеваетесь? Мелкий текст на картинке вообще не читаем, прицепите картинку в большом разрешнении и с нормальным лайтбоксом.

16:03

Buldozer46

цифры-это конечно здорово, но есть ЕСЧО админ ресурс

15:18

rusfed 2.0

Всех кабинетных - в топку! Краснодар - чемпион! )

14:23

эд.гар

Ну раз вы вычислили, значит Спартак-чемпион!

14:17

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