Самый дорогой абонемент на матчи "Ростова" стоит 72 тысячи рублей

Футбольный клуб "Ростов" опубликовал на сайте цены абонементов на следующий сезон. Самый дешевый абонемент стоит 1500 рублей.

В цену самого дорогого абонемента – 72 тысячи рублей – включено место на центральной трибуне, парковка вблизи стадиона, питание и напитки во время матча, а также сувениры от клуба. Владельцы абонементов на прошедший сезон могут приобрести его со скидкой, за 63 360 рублей.

В прошедшем сезоне "Ростов" занял в РФПЛ 11-е место, набрав 37 очков. Своих соперников команда Валерия Карпина будет принимать на стадионе "Ростов Арена", которая вмещает 45 тысяч зрителей.