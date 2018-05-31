Самый дешевый абонемент на матчи ЦСКА в следующем сезоне стоит 5400 рублей

ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал абонементную программу на следующий сезон. Продажа стартует 6 июня.
Со следующей среды стартует продление для владельцев абонементов минувшего сезона. Свободная продажа абонементов начнется 20 июня.
Самый дешевый абонемент стоит 5400 рублей. При этом в 5310 рублей обойдется абонемент в детский сектор.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/prodazha-abonementov-na-sezon201819-startuet-6-iyunya/
yspesh4
Millwall82 // Да уж. Придется с грудничками дома смотреть(
18:42
Millwall82
Для бугаги, форевера и ушпеша это очень дорого.
18:30