18:19 | Футбол — РФПЛ

Самый дешевый абонемент на матчи ЦСКА в следующем сезоне стоит 5400 рублей

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ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал абонементную программу на следующий сезон. Продажа стартует 6 июня.

Со следующей среды стартует продление для владельцев абонементов минувшего сезона. Свободная продажа абонементов начнется 20 июня.

Самый дешевый абонемент стоит 5400 рублей. При этом в 5310 рублей обойдется абонемент в детский сектор.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/prodazha-abonementov-na-sezon201819-startuet-6-iyunya/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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yspesh4

Millwall82 // Да уж. Придется с грудничками дома смотреть(

18:42

Millwall82

Для бугаги, форевера и ушпеша это очень дорого.

18:30

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