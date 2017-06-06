Самый дешевый абонемент на "Динамо" - 2250 рублей

Московское "Динамо" на своем официальном сайте опубликовало программу продаж абонементов на сезон-2017/18. Напомним, что в минувшем сезоне столичный клуб выиграл чемпионат ФНЛ, заняв первое место и вернувшись в премьер-лигу.

Самый дешевый абонемент на "Арену Химки" будет стоить 2250 рублей для владельцев абонементов прошлого сезона. Самый дорогой – на VIP трибуну А за 50 тысяч рублей. На центральный сектор С – от 7400 до 8000 рублей.