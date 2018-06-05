Самюэль Жиго: "Предложение "Спартака" было интересным"

Новичок "Спартака" защитник Самюэль Жиго отметил, что красно-белые предложили ему хорошие финансовые условия. По его словам, выступления за "Спартак" – это вызов для него. Напомним, Жиго перешел из "Гента". Ранее сообщалось, что в "Спартаке" Жиго будет зарабатывать 150 тысяч евро в месяц (около 1,8 миллиона евро в год).



– Не могу называть цифры, но в финансовом плане предложение "Спартака" было заманчивым, – цитирует Жиго HLN. - Все сложилось, в том числе и спортивный фактор. "Спартак" – вызов для меня. Это самый популярный клуб в России, точно сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне, а может и в Лиге чемпионов.



