18:57 | Футбол — РПЛ

Самюэль Жиго - Каррере: "Спасибо, Мистер!"

Прощальный обед Карреры. Фото Инстаграм Самюэля Жиго
Прощальный обед Карреры. Фото Инстаграм Самюэля Жиго
Обсудить
0

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго в своем Инстаграме опубликовал фотографию с прощального обеда экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры. 25-летний француз поблагодарил итальянского специалиста.

- Спасибо, Мистер, - написал Жиго.

Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок страны.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

Все о чемпионате России - здесь 

 

Опрос

Кто должен тренировать "Спартак"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Каррера и "Спартак": это отставка
Материалы других СМИ
Загрузка...