Самюэль Жиго: "Чорлука - супер-игрок. Хотел бы повторить его карьеру"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго в интервью "СЭ" поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:0). Французский футболист сказал, что мечтает выиграть чемпионат России в составе красно-белых.

- "Локомотив" - отличная команда, - сказал Жиго. - Еще до матча понимали, что придется действовать на контратаках. Была отличная игра, хотя в конце было тяжеловато, у игроков "Локо" оставалось много свободного пространства. Если честно, не считаю, что я достаточно выложился, чтобы мы победили.

- Вы играли с чемпионом России прошлого сезона. Теперь понимаете, каков уровень РПЛ?

- Да. Это отличный чемпионат, очень эмоциональный.

- Хотели бы выиграть чемпионат со "Спартаком" уже в этом сезоне?

- Конечно. Знал, что у "красно-белых" очень амбициозная команда. Понятно, что придётся много работать, но я бы очень хотел.

- Максименко сказал, что вы один из лучших защитников чемпионата России.

- Рано это он. Я бы не стал делать оценки сейчас. Но мечтаю стать лучшим в России. Делаю для этого все, что от меня зависит.

- По-вашему, вы круче Ведрана Чорлука?

- Он просто супер-игрок. У него невероятная карьера. Был бы счастлив повторить его путь. (Ярослав СУСОВ)