Самюэль Жиго: "Благодарю вас всех за ваши послания о любви"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго в Инстаграме поблагодарил игроков и болельщиков красно-белых за поддержку. У 24-летнего алжирца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

- Благодарю вас всех за ваши послания о любви, я скоро увижу вас, - написал Жиго в Инстаграме.

Игрок будет прооперирован в среду, 5 сентября. О сроках восстановления футболиста можно будет говорить только после вмешательства врачей. Обычно в подобных случаях на восстановление требуется не менее полугода.

Напомним, 24-летний француз перешел в "Спартак" из "Гента" летом 2018 года. В составе красно-белых он принял участие в 8 матчах во всех турнирах, забив 1 гол.

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