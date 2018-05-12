Самые яркие и важные голы Файзулина за "Зенит". Видео

Пресс-служба "Зенита" выложила подборку голов полузащитника Виктора Файзулина. Ранее клуб объявил об уходе 32-летнего россиянина. Завтра перед заключительной игрой сезона со "СКА-Хабаровск" он проведет автограф-сессию, а после окончания встречи совершит круг почета по стадиону "Санкт-Петербург".

Файзулин присоединился к "Зениту" в ноябре 2007 года. В составе сине-бело-голубых он провел 228 матчей, забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу. Файзулин в последний раз участвовал в официальном матче 20 сентября 2015 года – сине-бело-голубые дома сыграли вничью с "Амкаром" (1:1). Из-за травм он не появлялся на поле уже два с половиной года.