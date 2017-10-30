Самые дешевые билеты на матч "Краснодар" - "Спартак" будут стоить 400 рублей

"Краснодар" объявил о начале продаж билетов на домашний матч 17-го тура чемпионата России со "Спартаком". Самые дешевые билеты на игру будут стоить 400 рублей, а самые дорогие - 5 тысяч.

"В случае обнаружения попытки перепродажи билетов они будут аннулированы", – сообщает пресс-служба "Краснодара".

Матч "Краснодар" - "Спартак" пройдет 18 ноября. Начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.