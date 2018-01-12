Самвел Бабаян объяснил, почему проходит стажировку в "Спартаке"

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян, проходящий стажировку в "Спартаке", выразил сожаление по поводу непопадания национальной команды на чемпионат мира. По его словам, "Спартак" – лидер российского футбола, а итальянская тренерская школа славится на весь мир.

– А мы ведь могли играть на чемпионате мира в России! – вздыхает Самвел. – Нас отделял от самого престижного турнира планеты всего навсего один гол. Мы очень старались забить этот мяч в ворота южно-корейской сборной, но к финальному свистку на табло так и остались убийственные для нас нули. Что ж, теперь появилась возможность продолжить учебу, совершенствовать свои знания в тренерском ремесле.

– Почему вы выбрали именно "Спартак" для стажировки?

– "Спартак" – действующий чемпион России, на мой взгляд, лидер российского футбола. Нам импонирует его игра, и по этим причинам мы хотели познакомиться с методами работы в подготовительный период Массимо Карреры. Тем более, что итальянская тренерская школа, особенно в области тактики, славится на весь мир.