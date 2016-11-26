Саму: "Рубин" мог рассчитывать на лучший результат"

Полузащитник "Рубина" Саму после ничьей с ЦСКА (0:0) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что удовлетворен своей игрой. Он добавил, что газон на "Арене ЦСКА" был не лучшего качества.

– Москвой не успел насладиться, было времени мало, – сказал Саму. – Не могу сказать, что привык к холодной погоде в России, газон был не лучшего качества. Но рад, что так провели встречу с серьезной командой при прекрасных болельщиках. Темп игры был очень высокий, свои контратаки должны были использовать. "Рубин" мог рассчитывать на лучший результат.

– Удовлетворены своей игрой сегодня?

– Да, хотя временами мне и не хватало точности в передачах. Но больше сегодня я удовлетворен командой.

– Следишь за выступлениями "Вильярреала"?

– Конечно, я стараюсь следить за всеми матчами чемпионата Испании, особенно за играми "Вильярреала" и "Малаги". С Денисом Черышевым я, к сожалению, не знаком. (Иван ОРЕХОВ)