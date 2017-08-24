Саму Гарсия расторг контракт с "Рубином" и перешел в "Леванте"

"Рубин" и полузащитник Саму Гарсия расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. 27-летний игрок перешел в "Леванте".
Хавбек присоединился к российскому клубу летом прошлого года, ранее он выступал за "Вильярреал". Вторую половину сезона-2016/17 Гарсия провел на правах аренды в "Леганесе". В "Рубине" он сыграл в 15 матчах и отметился одним голом.
– Благодарим футболиста за время, проведенное в нашем клубе, желаем успехов в дальнейшей карьере! – говорится в заявлении "Рубина".
Саму Гарсия перешел в "Леванте"🇪🇸– "Рубин" Казань (@fcrk) 24 августа 2017 г.
Успехов в дальнейшей карьере! Mucho exito, Samu#НашРубин #FCRKhttps://t.co/o8pCqXYvou pic.twitter.com/4lOgmLxjnp