"Самое огненное интервью нашего кэпа". Глушаков ответил на вопросы Комбарова

Капитан "Спартака" Денис Глушаков во время сборов команды в ОАЭ дал интервью полузащитнику команды Дмитрию Комбарову. Он рассказал, что программу тренировок в отпуске выполнил на пять с плюсом.
– Димочка, настроение супер. С тобой отдыхать одно удовольствие. И тренироваться тоже, – сказал Глушаков. – Получил удовольствие. Ноги свежие у меня. Программу в отпуске я отработал идеально. На пять с плюсом. А ты отработал?
– Я тоже отработал, – ответил ему Комбаров.
Пресс-служба "Спартака" на странице в Твиттере назвала это видео "Самое огненное интервью нашего кэпа".
Напомним, сбор красно-белых проходит в ОАЭ и завершится 22 января. В Дубае столичный клуб проведет два контрольных матча: 18 января красно-белые сыграют с "Шанхай Шеньхуа", а через 4 дня команда Массимо Карреры встретится с "Астаной".
Самое огненное 🔥🔥🔥 интервью нашего кэпа 🤣– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 января 2018 г.
Признавайтесь, ждали его с момента публикации вот этого фото: https://t.co/kMYvhWS3wE#СпартаквОАЭ pic.twitter.com/mkzPlxrMyu
hant64
Молодцы ребята, по лёгкому дурачатся... Видно, что настроение в норме у людей, надеюсь, играть в этом году будут соответствующе, особенно Глушаков, ведь в сборной он на 99% окажется в основе.
13:49
alex221083
Millwall82 Они не будут топтать шарф клуба, за который играли.
13:43
Millwall82
2 иуды, чем они от Дзюбы то отличаются?
12:45
genas
Глушаков молодец... открытый парнишка...такой исподтишка не будет бить...
12:33