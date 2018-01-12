"Самое огненное интервью нашего кэпа". Глушаков ответил на вопросы Комбарова

Капитан "Спартака" Денис Глушаков во время сборов команды в ОАЭ дал интервью полузащитнику команды Дмитрию Комбарову. Он рассказал, что программу тренировок в отпуске выполнил на пять с плюсом.

– Димочка, настроение супер. С тобой отдыхать одно удовольствие. И тренироваться тоже, – сказал Глушаков. – Получил удовольствие. Ноги свежие у меня. Программу в отпуске я отработал идеально. На пять с плюсом. А ты отработал?

– Я тоже отработал, – ответил ему Комбаров.

Пресс-служба "Спартака" на странице в Твиттере назвала это видео "Самое огненное интервью нашего кэпа".

Напомним, сбор красно-белых проходит в ОАЭ и завершится 22 января. В Дубае столичный клуб проведет два контрольных матча: 18 января красно-белые сыграют с "Шанхай Шеньхуа", а через 4 дня команда Массимо Карреры встретится с "Астаной".