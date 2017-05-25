Самодин - в старте "Енисея" на матч с "Арсеналом"

Стал известен стартовый состав "Енисей" на первый стыковой матч за право играть в РФПЛ с "Арсеналом". Нападающий Сергей Самодин начнет встречу с первых минут. Полностью состав выглядит следующим образом:

Опарин, Алиев, Кичин, Васильев, Чичерин – Ланин, Иванов, Семакин – Камеш, Самодин, Саркисов

Запасные: Прекович, Гультяев, Тихонов, Фатуллаев, Чернов, Козлов, Малоян.

Трансляция матча "Енисей" – "Арсенал"