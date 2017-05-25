Самодин - в старте "Енисея" на матч с "Арсеналом"

Стал известен стартовый состав "Енисей" на первый стыковой матч за право играть в РФПЛ с "Арсеналом". Нападающий Сергей Самодин начнет встречу с первых минут. Полностью состав выглядит следующим образом:
Опарин, Алиев, Кичин, Васильев, Чичерин – Ланин, Иванов, Семакин – Камеш, Самодин, Саркисов
Запасные: Прекович, Гультяев, Тихонов, Фатуллаев, Чернов, Козлов, Малоян.
Трансляция матча "Енисей" – "Арсенал"
Наш состав на сегодня! #ЕнисейАрсенал pic.twitter.com/CkJfsQCGz6– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 25 мая 2017 г.