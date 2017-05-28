Самодин - в "старте" "Енисея" на игру с "Арсеналом"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов огласил стартовый состав команды на ответный стыковой матч за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне против "Арсенала". С первых минут у команды из Красноярска на поле выйдет нападающий Сергей Самодин.

"Енисей": Опарин – Чичерин, Васильев, Чернов, Кичин – Иванов, Ланин – Алиев, Семакин, Камеш – Самодин.

Запасные: Прекович, Гультяев, Тихонов, Фатуллаев, Саркисов, Козлов, Малоян.

Напомним, что первая встреча завершилась победой красноярского клуба со счетом 2:1. Ответный матч пройдет в Туле в воскресенье, 28 мая, и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.