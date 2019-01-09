Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов признался, что был удивлен количеству болельщиков, пришедших на его автограф-сессию. Мероприятие продолжительностью больше 2 часов посетили свыше 500 болельщиков.
- Честно говоря, не ожидал столько болельщиков, - сказал Самедов. - Все позитивно, все благодарили. Я им тоже очень благодарен. Спасибо, что пришли! Все здорово.
Сотрудники фан-магазина красно-белых, где прошла автограф-сессия отметили, что хавбек установил рекорд по продолжительности мероприятий такого рода, организованных ими.
На вопрос о своем будущем Самедов улыбнулся, пригрозив пальцем, и не стал отвечать на него.
Красно-белые расторгли соглашение с Самедовым в январе этого года. (Андрей Михайлов)
Самедова спросили о его будущем. Реакция - огонь pic.twitter.com/UOaht5NoE9– СЭ Спартак (@spartak_se) 9 января 2019 г.