Самедов, Зобнин и Кутепов провели первую тренировку в "Спартаке" после ЧМ-2018. Видео

Игроки "Спартака", выступавшие на чемпионате мира-2018 в составе сборной России, начали работать с командой на сборах. Хавбеки Александр Самедов и Роман Зобнин, а также защитник Илья Кутепов сегодня тренировались впервые после отпуска.
🎥 Сборники вернулись в команду– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 июля 2018 г.
Полузащитники Александр Самедов, Роман Зобнин и защитник Илья Кутепов тренировались впервые после отпуска.
Дебютное занятие на спартаковской подмосковной базе провел новичок 🔴⚪️ хавбек Александр Ташаев.
😏 Смотрим видео👇🏻#Спартак #Spartak pic.twitter.com/KcSPX319jT
Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). "Спартак" в первом туре чемпионата России встретится с "Оренбургом".
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