17:34 | Футбол — РПЛ

Самедов, Зобнин и Кутепов провели первую тренировку в "Спартаке" после ЧМ-2018. Видео


Игроки "Спартака", выступавшие на чемпионате мира-2018 в составе сборной России, начали работать с командой на сборах. Хавбеки Александр Самедов и Роман Зобнин, а также защитник Илья Кутепов сегодня тренировались впервые после отпуска. 

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). "Спартак" в первом туре чемпионата России встретится с "Оренбургом"

Спартак М - Оренбург

Все о чемпионате России по футболу – здесь

Опрос

Вам нравится форма футбольного "Спартака"-2018/19?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Отбор для "Спартака"