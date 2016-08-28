Самедов вывел "Локомотив" вперед в матче с "Краснодаром"

Московский "Локомотив" вышел вперед в гостевом матче 5-го тура РФПЛ с "Краснодаром". На 41-й минуте гол забил Александр Самедов. Россиянин под острым углом вышел на ворота Крицюка, первый удар вратарь отразил, однако повторным выстрелом Самедов поразил ворота.

Трансляция матча "Краснодар" – "Локомотив"