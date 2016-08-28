Самедов вывел "Локомотив" вперед в матче с "Краснодаром"

Московский "Локомотив" вышел вперед в гостевом матче 5-го тура РФПЛ с "Краснодаром". На 41-й минуте гол забил Александр Самедов. Россиянин под острым углом вышел на ворота Крицюка, первый удар вратарь отразил, однако повторным выстрелом Самедов поразил ворота.
SP2
Выйдя прямо по центру на вратаря, Самедов не сумел забить гол. Хочется верить, что его хотя бы в сборной больше не будет - ни одна команда не даст так вольготно добивать кроме команд РФПЛ.
20:40
баламошка
Slim Taller---------------К следующему туру полководец на радостях уйдёт в запой.
20:24
Slim Taller
Влияние будет видно в следующем туре,когда будут играть со Спартаком.А такой Краснодар можно обыгрывать крупно.Команда еле ползает.
20:18
баламошка
Это всё влияние гениального паровозного полководца Палыча.
20:11
Slim Taller
Краснодар опять мёртвый после еврокубков.В прошлом туре подфартило Спартаку,в этом Локомотиву.Вряд-ли отыграются.
20:11