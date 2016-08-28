20:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Самедов вывел "Локомотив" вперед в матче с "Краснодаром"

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Московский "Локомотив" вышел вперед в гостевом матче 5-го тура РФПЛ с "Краснодаром". На 41-й минуте гол забил Александр Самедов. Россиянин под острым углом вышел на ворота Крицюка, первый удар вратарь отразил, однако повторным выстрелом Самедов поразил ворота.

Трансляция матча "Краснодар" – "Локомотив"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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SP2

Выйдя прямо по центру на вратаря, Самедов не сумел забить гол. Хочется верить, что его хотя бы в сборной больше не будет - ни одна команда не даст так вольготно добивать кроме команд РФПЛ.

20:40

баламошка

Slim Taller---------------К следующему туру полководец на радостях уйдёт в запой.

20:24

Slim Taller

Влияние будет видно в следующем туре,когда будут играть со Спартаком.А такой Краснодар можно обыгрывать крупно.Команда еле ползает.

20:18

баламошка

Это всё влияние гениального паровозного полководца Палыча.

20:11

Slim Taller

Краснодар опять мёртвый после еврокубков.В прошлом туре подфартило Спартаку,в этом Локомотиву.Вряд-ли отыграются.

20:11

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