Самедов встретился с Торбинским и Павлюченко

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов в Инстаграме опубликовал фотографию с Дмитрием Торбинским и Романом Павлюченко.

– Время идет, а мы по-прежнему молоды, – подписал фотографию Самедов.

Напомним, хавбек пропустил последние матчи красно-белых из-за травмы, полученной 17 октября в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).