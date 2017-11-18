23:32 18 ноября | Футбол — РФПЛ

Самедов встретился с Торбинским и Павлюченко

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов в Инстаграме опубликовал фотографию с Дмитрием Торбинским и Романом Павлюченко.

– Время идет, а мы по-прежнему молоды, – подписал фотографию Самедов.

Напомним, хавбек пропустил последние матчи красно-белых из-за травмы, полученной 17 октября в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).

 

Время идёт, а мы по прежнему молоды 🙌

Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) Ноя 18 2017 в 10:09 PST

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

00:15

Константин Эдуардович

возвращение живых мертвецов!

00:06

бомж на кляче от версачи

Отдых травмированных пацанов))))))))))))))

23:59 18 ноября

SPARTAK***1964

Отличное фото:-):-):-) так и хоцца сказать... старые бухарики:-):-)

23:38 18 ноября