Самедов встретился с Торбинским и Павлюченко

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов в Инстаграме опубликовал фотографию с Дмитрием Торбинским и Романом Павлюченко.
– Время идет, а мы по-прежнему молоды, – подписал фотографию Самедов.
Напомним, хавбек пропустил последние матчи красно-белых из-за травмы, полученной 17 октября в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).
- Александр Самедов
- Сборная России (футбол)
- Дмитрий Торбинский
- Спартак (футбол)
- Севилья
- Роман Павлюченко
- Лига чемпионов
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
00:15
Константин Эдуардович
возвращение живых мертвецов!
00:06
бомж на кляче от версачи
Отдых травмированных пацанов))))))))))))))
23:59 18 ноября
SPARTAK***1964
Отличное фото:-):-):-) так и хоцца сказать... старые бухарики:-):-)
23:38 18 ноября