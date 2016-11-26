Самедов вернулся в стартовый состав "Локомотива" на матч с "Уралом"

Стал известен состав "Локомотива" на матч 15-го тура чемпионата России против "Урала". Хавбек сборной России Александр Самедов, в предыдущей игре вышедший на замену, сегодня появится на поле с первых минут.

Полностью состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме - Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов - И. Денисов - Самедов, Фернандеш, Миранчук, Касаев - Майкон; запасные - Абаев, Лобанцев, Шишкин, Лапшов, Логашов, Игнатьев, Михалик, Ндинга, Коломейцев, Хенти, Шкулетич, Галаджан.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Локомотив" - "Урал"