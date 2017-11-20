Самедов вернулся в общую группу "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов восстановился после травмы. Как сообщает пресс-служба красно-белых, хавбек сегодня впервые тренировался в общей группе. Напомним, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" сказал, что Самедов готов к тренировкам в общей группе.

Отмечается, что на поле вышли два вратаря – Артем Ребров и Александр Селихов. Кроме того, в занятии приняли участие 15 полевых игроков.

Защитник Андрей Ещенко​ сегодня занимался по индивидуальному плану. По решению тренера плановую индивидуальному работу провели Денис Глушаков, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луиз Адриану.

Напомним, матч "Спартак" – "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Спартак" – "Марибор". День перед матчем. LIVE!

У нас еще одна отличная новость: Александр Самедов восстановился после травмы и сегодня впервые работал в общей группе!



Остальные подробности тренировки красно-белых накануне матча Лиги чемпионов #СпартакМарибор – здесь 👇https://t.co/E606cMppSE pic.twitter.com/Fz2BqZqBHb – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 ноября 2017 г.



