17:42 | Футбол — РФПЛ

Самедов вернулся в общую группу "Спартака"


Полузащитник "Спартака" Александр Самедов восстановился после травмы. Как сообщает пресс-служба красно-белых, хавбек сегодня впервые тренировался в общей группе. Напомним, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" сказал, что Самедов готов к тренировкам в общей группе.

Отмечается, что на поле вышли два вратаря – Артем Ребров и Александр Селихов. Кроме того, в занятии приняли участие 15 полевых игроков.

Защитник Андрей Ещенко​ сегодня занимался по индивидуальному плану. По решению тренера плановую индивидуальному работу провели Денис Глушаков, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луиз Адриану.

Напомним, матч "Спартак" – "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Спартак" – "Марибор". День перед матчем. LIVE!


 

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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