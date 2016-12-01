Самедов - в запасе "Локо" на матч с "Томью", Миранчук сыграет с первых минут

Стали известны составы "Томи" и "Локомотива" на матч 16-го тура премьер-лиги. В составе железнодорожников с первых минут на поле появятся Алексей Миранчук и Майкон.

Состав "Томи": Солосин, Бордачев, Комбаров, Жиров, Дьяков, Дроппа, Ковальчук, Бикфалви, Попов, Дудиев, Касьян.

Запасные: Мелихов, Тен, Яблонски, Осипов, Гвинейский, Баляйкин, Голышев, Кудряшов, Погребняк, Соболев.

Состав "Локомотива": Гилерме - Янбаев, Чорлука, Михалик, Пейчинович - Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Касаев, Миранчук - Майкон.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Игнатьев, Ндинга, Шкулетич, Галаджан, Самедов.

Трансляция матча "Томь" - "Локомотив"