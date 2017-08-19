Самедов удален за симуляцию

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов получил вторую желтую карточку в игре 7-го тура чемпионата России против "Локомотива". В компенсированное к первому тайму время главный арбитр встречи Алексей Еськов предъявил хавбеку второй "горчичник" после за симуляцию после падения в штрафной площади железнодорожников.

Первую желтую карточку Самедов получил на 27-й минуте, сфолив на Алексее Миранчуке.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"