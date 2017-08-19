Самедов удален за симуляцию

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов получил вторую желтую карточку в игре 7-го тура чемпионата России против "Локомотива". В компенсированное к первому тайму время главный арбитр встречи Алексей Еськов предъявил хавбеку второй "горчичник" после за симуляцию после падения в штрафной площади железнодорожников.
Первую желтую карточку Самедов получил на 27-й минуте, сфолив на Алексее Миранчуке.
s_medik
После случая с Роналду, смотрю, судьи смелее стали
18:24
Millwall82
budulay1974, лимитом положено не более 6 иностранцев на поле. Пунктов про лимитчиков там нет. Играйте хоть 3, но не более 6 легионеров.
18:23
Sobakin94
Какая же скотина Еськов! Тварь продажная!
18:23
titan2313
Отдайте зениту чемпионство и судите нормально!
18:23
Millwall82
Да он просто к палатке с арбузами очень спешил. Футбол-футболом, а бизнес никто не отменял.
18:22
KuziakaPm
Что первая жк липа = там защита страховала, что вторая натянута - пенальти не просили.
18:22
budulay1974
Мужики а не накажут ли наш "СПАРТАК" за то что мы минуту играли всего 4 россиянами а не 5. Как положено по лимиту
18:22
майор99
"А казачок-то засланный" ©
18:21