18:18 | Футбол — РФПЛ

Самедов удален за симуляцию

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов получил вторую желтую карточку в игре 7-го тура чемпионата России против "Локомотива". В компенсированное к первому тайму время главный арбитр встречи Алексей Еськов предъявил хавбеку второй "горчичник" после за симуляцию после падения в штрафной площади железнодорожников.

Первую желтую карточку Самедов получил на 27-й минуте, сфолив на Алексее Миранчуке.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (8)
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s_medik

После случая с Роналду, смотрю, судьи смелее стали

18:24

Millwall82

budulay1974, лимитом положено не более 6 иностранцев на поле. Пунктов про лимитчиков там нет. Играйте хоть 3, но не более 6 легионеров.

18:23

Sobakin94

Какая же скотина Еськов! Тварь продажная!

18:23

titan2313

Отдайте зениту чемпионство и судите нормально!

18:23

Millwall82

Да он просто к палатке с арбузами очень спешил. Футбол-футболом, а бизнес никто не отменял.

18:22

KuziakaPm

Что первая жк липа = там защита страховала, что вторая натянута - пенальти не просили.

18:22

budulay1974

Мужики а не накажут ли наш "СПАРТАК" за то что мы минуту играли всего 4 россиянами а не 5. Как положено по лимиту

18:22

майор99

"А казачок-то засланный" ©

18:21