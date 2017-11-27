20:01 | Футбол — РФПЛ

Самедов снова испортил юбилей "Зениту"

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Матч против "Спартака" в 18-м туре премьер-лиги стал для "Зенита" 700-м в чемпионатах России.

В предыдущих юбилейных играх сине-бело-голубые пропустили всего три мяча, причем один из них записал на свой счет тогда еще динамовец Александр Самедов, огорчивший сегодня Юрия Лодыгина. В 2011 году он принес динамовцам ничью на последней минуте 500-й для питерцев встречи. (Кирилл БУРДАКОВ)

Кто огорчал "Зенит" в юбилейных матчах

Матч

Дата

Соперник

Счет

Голы соперников

100-й

04.04.1998

ЦСКА (г)

2:1

Семак

200-й

11.06.2001

ЦСКА (г)

1:1

Лысенко

300-й

11.09.2004

Кр.Советов (г)

1:0

-

400-й

23.03.2008

Москва (г)

2:0

-

500-й

10.06.2011

Динамо (г)

1:1

Самедов

600-й

20.09.2014

Ростов (г)

5:0

-

700-й

27.11.2017

Спартак (г)

?

Самедов

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

Спартак М – Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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igogohruhru

Молодец спартаковец,локомотивец,москвич,динамовец, локомотивец, спартаковец Самедов!

20:15