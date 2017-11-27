Самедов снова испортил юбилей "Зениту"

Матч против "Спартака" в 18-м туре премьер-лиги стал для "Зенита" 700-м в чемпионатах России.

В предыдущих юбилейных играх сине-бело-голубые пропустили всего три мяча, причем один из них записал на свой счет тогда еще динамовец Александр Самедов, огорчивший сегодня Юрия Лодыгина. В 2011 году он принес динамовцам ничью на последней минуте 500-й для питерцев встречи. (Кирилл БУРДАКОВ)

Кто огорчал "Зенит" в юбилейных матчах

Матч Дата Соперник Счет Голы соперников 100-й 04.04.1998 ЦСКА (г) 2:1 Семак 200-й 11.06.2001 ЦСКА (г) 1:1 Лысенко 300-й 11.09.2004 Кр.Советов (г) 1:0 - 400-й 23.03.2008 Москва (г) 2:0 - 500-й 10.06.2011 Динамо (г) 1:1 Самедов 600-й 20.09.2014 Ростов (г) 5:0 - 700-й 27.11.2017 Спартак (г) ? Самедов

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"