Самедов снова испортил юбилей "Зениту"

Матч против "Спартака" в 18-м туре премьер-лиги стал для "Зенита" 700-м в чемпионатах России.
В предыдущих юбилейных играх сине-бело-голубые пропустили всего три мяча, причем один из них записал на свой счет тогда еще динамовец Александр Самедов, огорчивший сегодня Юрия Лодыгина. В 2011 году он принес динамовцам ничью на последней минуте 500-й для питерцев встречи. (Кирилл БУРДАКОВ)
Кто огорчал "Зенит" в юбилейных матчах
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы соперников
|
100-й
|
04.04.1998
|
ЦСКА (г)
|
2:1
|
Семак
|
200-й
|
11.06.2001
|
ЦСКА (г)
|
1:1
|
Лысенко
|
300-й
|
11.09.2004
|
Кр.Советов (г)
|
1:0
|
-
|
400-й
|
23.03.2008
|
Москва (г)
|
2:0
|
-
|
500-й
|
10.06.2011
|
Динамо (г)
|
1:1
|
Самедов
|
600-й
|
20.09.2014
|
Ростов (г)
|
5:0
|
-
|
700-й
|
27.11.2017
|
Спартак (г)
|
?
|
Самедов
Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"
#СпартакЗенит Самедов открывает счет на 19-й минуте! pic.twitter.com/l9ScauSxuB– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 27 ноября 2017 г.
igogohruhru
Молодец спартаковец,локомотивец,москвич,динамовец, локомотивец, спартаковец Самедов!
20:15