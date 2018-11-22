Самедов рассказал о ведении семейного бизнеса. Последнее слово - за ним

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью РБК рассказал о ресторане "Сирень" в парке "Сокольники", который является его семейным бизнесом. Футболист отметил, что делами занимается в основном его супруга Юлия, а также добавил, что последнее слово всегда за ним.

— Ваш ресторан - это бизнес-проект или место для встречи с друзьями?

— Когда я открывал ресторан пять лет назад, видел все в розовых тонах. Не понимал всю серьезность. Сюда вложены мои честно заработанные деньги, и я воспринимаю это как бизнес, который должен приносить прибыль.

— За эти пять лет ресторан уже окупился?

— Нет.

— Какой срок вы сами себе поставили для выхода в плюс?

— Нет никакого срока. Меня убеждали, что ресторан окупится за 2–3 года. Все оказалось гораздо сложнее. Но сейчас все выстроено и работает без сбоев. Мы находимся в парке, поэтому формат заведения – семейное кафе.

— В Европе привычное дело, когда приходишь в ресторан, а тебя встречает владелец и сам же еще и блюда выносит. Вы к этому готовы? По крайней мере, на фасаде кафе есть изображение, где вы держите блюдо на подносе.

— Это безумно круто! Это создает атмосферу уюта. Разделяю такой подход. Но пока я действующий футболист, на это просто нет времени. В будущем не вижу никакой проблемы. Это же классно!

— Вы ведете бизнес вместе с женой. Семейное дело – это же очень сложно.

— Делами ресторана занимается в основном Юля. Но, естественно, если я чем-то недоволен, ко мне обязательно здесь прислушиваются. Последнее слово всегда за мной, потому что именно с моей подачи ресторан был открыт. Жена действительно несет за все ответственность, но при этом без моего одобрения ничего не происходит.

Я лично пробую каждое блюдо. Сейчас мы пришли к более простому и понятному для людей меню. Еще недавно у нас была, без преувеличения, высокая кухня. Но локация для этого не совсем подходящая – парк, людям нужна простая еда, и мы пришли к этому.

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