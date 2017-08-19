18:35 | Футбол — РФПЛ

Самедов правильно наказан за симуляцию. В Англии за это дают два матча дисквалификации

Сегодня. Москва. Полузащитник "Спартака" Александр САМЕДОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Удаление Александра Самедова в матче "Спартак" - "Локомотив". Удаление Александра Самедова в матче "Спартак" - "Локомотив". Удаление Александра Самедова в матче "Спартак" - "Локомотив". Удаление Александра Самедова в матче "Спартак" - "Локомотив". Удаление Александра Самедова в матче "Спартак" - "Локомотив". Удаление Александра Самедова в матче "Спартак" - "Локомотив". Удаление Александра Самедова в матче "Спартак" - "Локомотив".
Сегодня. Москва. Полузащитник "Спартака" Александр САМЕДОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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На 45+1-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Спартак""Локомотив" правильное решение принял арбитр Алексей Еськов, наказав Александра Самедова предупреждением за симуляцию. Спартаковец повел себя неспортивно, попытавшись обмануть судью и заработать пенальти. По правилам игры это карается желтой карточкой. Для Самедова она стала второй в матче, и он покинул поле.

Произойди подобное в чемпионате Англии, Александра дисквалифицировали бы на две игры. С этого сезона там образована специальная комиссия, в составе которой каждый понедельник бывшие арбитр, тренер и футболист рассматривают случаи симуляции, которая в английской премьер-лиге наказывается дисквалификацией. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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van der sar

Саша, ты что творишь?! Ну при счёте 2-0 зачем этот цирк?!

18:46