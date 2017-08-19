Самедов правильно наказан за симуляцию. В Англии за это дают два матча дисквалификации

На 45+1-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" правильное решение принял арбитр Алексей Еськов, наказав Александра Самедова предупреждением за симуляцию. Спартаковец повел себя неспортивно, попытавшись обмануть судью и заработать пенальти. По правилам игры это карается желтой карточкой. Для Самедова она стала второй в матче, и он покинул поле.

Произойди подобное в чемпионате Англии, Александра дисквалифицировали бы на две игры. С этого сезона там образована специальная комиссия, в составе которой каждый понедельник бывшие арбитр, тренер и футболист рассматривают случаи симуляции, которая в английской премьер-лиге наказывается дисквалификацией. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"