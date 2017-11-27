Самедов открыл счет в матче с "Зенитом"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов открыл счет на 19-й минуте матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита". С навеса защитника Дмитрия Комбарова с левого фланга хавбек головой направил мяч в дальний угол ворот соперника.

Отметим, что Самедов впервые с 13 октября попал в стартовый состав красно-белых на игру. Последний раз он выходил с первых минут в составе москвичей в матче 13-го тура против "Ахмата" (2:1).