Самедов - о режиме сна Роналду: "У Криштиану все до мелочей"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью РБК рассказал, что читал про режим сна у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он отметил, что футболисту важно спать не менее восьми часов и выходить на поле свежим.

– Режим сна не менее важен для хорошей физической формы, чем режим питания. Сколько и как спите? Тот же Криштиану Роналду, как пишут, спит в позе эмбриона и по несколько раз в сутки.

– Я тоже читал об этом, у Роналду все до мелочей. Спать нужно не менее восьми часов. Это очень важно – выходить на поле свежим. Сон – чуть ли не главное в восстановительном процессе. Разговаривал с одним доктором, так по его словам, если человек будет набирать 9–10 часов сна в сутки, это будет лучшее восстановление. Особенно это важно, когда тебе за 30.

– Молодость после 30 – вообще отдельная тема для спортсменов.

– Я заморочился и прочитал книгу Новака Джоковича. Он не мог никак понять, почему у него нет сил. Долго искал проблему в организме. Оказалось, это аллергия на глютен. Я попробовал неделю просидеть без глютена, хотя, в принципе, говорят, что, если у тебя нет аллергии, в этом нет смысла. Похудел до 72 кг при своем игровом весе 74–75 кг.

У меня вообще не было сил. Ел продукты исключительно без глютена. Было дико некомфортно, но я попробовал. В целом в такого рода литературе ничего нового: поменьше есть, побольше спать. Есть качественное. Но иногда хочется какой-то гадости.

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