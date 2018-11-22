Самедов - о питании в "Спартаке": "Принципиальных запретов нет. Зачем что-то запрещать?"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью РБК рассказал, как врачи и диетологи клуба ограничивают игроков в питании. По словам футболиста, жестких запретов нет, но личные рекомендации нутрициолога, конечно, есть.

— Чему профессиональный спорт вас научил с точки зрения дисциплины в питании? От чего вы принципиально отказались?

— Принципиально ни от чего не отказывался. Но если хочешь быть конкурентоспособным, должен чем-то жертвовать. Ты должен съесть меньше, чем если бы не был действующим спортсменом, даже если очень голоден. Можно есть все, но нужно ограничивать себя в количестве. А вот в чем я себя ограничил, так это в употреблении мяса, притом что я мясоед. Мясо позволяю себе раз в неделю. Я фанат стейков и лет в 25 мог каждый день ходить в ресторан и есть рибай, филе-миньон. После 30 чаще ем рыбу, морепродукты, курицу.

— Принято считать, что мясо дает энергию, без которой не то что спортсмену, обычному человеку сложно. В традиции многих чуть ли не в каждый прием пищи включать мясо. У нас ведь как: на завтрак яичница с беконом, на обед борщ с мясом, на ужин – тоже какой-нибудь бефстроганов.

— Врачи говорят, это не очень хорошо для сосудов. Да и качественное мясо еще пойди найди. Везде какие-то добавки, уколы антибиотиков. Задумаешься об этом поневоле – возросло количество людей, которые мучаются онкологией.

Ем много овощей. Люблю сладкое, но из-за того, что предрасположен к лишнему весу, ограничиваю себя. Фанат кофе – пью по 6–7 чашек в день, хотя слышал рекомендации не позволять себе больше четырех чашек. Пью эспрессо. А еще стал большим поклонником авокадо. Это очень жирный фрукт.

— Ограничивают ли вас в еде врачи и диетологи "Спартака", есть ли какие-то принципиальные запреты, например, на сладкую газировку? Слышал, такие пункты в контрактах некоторых футболистов содержатся.

— У нас такого нет. Зачем что-то запрещать, если игрок может сесть в машину и выпить эту бутылку кока-колы? Но личные рекомендации нутрициолога, конечно, есть.

За длинную карьеру у меня никогда не было недостатка каких-то витаминов в организме, от этого не страдали связки или мышцы. Да, действительно, случались травмы, но это происходило исключительно из-за мышечной усталости. Биохимия крови никогда не выявляла никаких проблем.

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