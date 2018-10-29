Самедов - о назначении Рианчо: "Футболисты точно тренеров не назначают"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал назначение Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. Он отметил, что такими вещами занимается руководство клуба.

- Рауль Рианчо в одном из интервью сказал: "Соглашусь возглавить команду только в том случае, если сами футболисты будут "за". Выходит, тренер пришел к игрокам, поинтересовался вашим мнением и вы одобрили его кандидатуру?

- Может быть, кто-то из ребят и высказывал свое мнение, не знаю. Я всего лишь футболист, мое дело играть в футбол, а такими вещами, как назначение тренеров, должно заниматься руководство клуба. Нас известили, что Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера. Поверьте, футболисты точно тренеров не назначают, - сказал Самедов в интервью "РИА Новости".