09:47 | Футбол — РПЛ

Самедов - о назначении Рианчо: "Футболисты точно тренеров не назначают"

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал назначение Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. Он отметил, что такими вещами занимается руководство клуба.

- Рауль Рианчо в одном из интервью сказал: "Соглашусь возглавить команду только в том случае, если сами футболисты будут "за". Выходит, тренер пришел к игрокам, поинтересовался вашим мнением и вы одобрили его кандидатуру?

- Может быть, кто-то из ребят и высказывал свое мнение, не знаю. Я всего лишь футболист, мое дело играть в футбол, а такими вещами, как назначение тренеров, должно заниматься руководство клуба. Нас известили, что Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера. Поверьте, футболисты точно тренеров не назначают, - сказал Самедов в интервью "РИА Новости".

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20181029/1144891385.html

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