Самедов не разрешает детям пользоваться интернетом

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью РБК заявил, что дома запрещает детям пользоваться интернетом. По его мнению, в интернете слишком много негатива.

– Как вы от хейта абстрагируетесь? Стоит провести не самый удачный матч, и уже сотни злобных комментариев под постом.

– Когда постил что-то во время чемпионата мира, отключал комментарии. Всегда найдутся те, кто выплеснет свой негатив. Но чем старше становлюсь, тем легче отношусь к таким ситуациям. Хотя иногда на гадость или оскорбление хочется ответить жестко. Но вообще я противник интернет-разговоров.

– 170 тысяч подписчиков в Инстаграме – и противник?

– Поясню. Пропадает нормальное человеческое общение. Раньше же не так было. Часто с супругой наблюдаем такую картину: приходишь в ресторан, сидит пара, и каждый в своих переписках. Мы с Юлей дали себе обещание, что не будем такими. Когда кто-то из нас берет телефон, делаем замечание. Соцсети и новости засоряют мозг, их стало слишком много. А что будет дальше? Очень боюсь за то время, когда мои дети вырастут.

– И как вы их ограждаете от соцсетей и гаджетов?

– Когда приходим в ресторан, старший сын, ему девять, первым делом просит либо айпад, либо телефон. Сидит смотрит мультики или YouTube. Ну я ему позволяю, чтобы он меня не отвлекал: "Пап-пап-пап". А что делать. Понимаю, что сам себе противоречу и делаю ошибку. Когда вокруг много его сверстников – телефон не нужен, но когда один… Тем не менее дома у детей нет выхода в интернет, мы запрещаем. Ну и, конечно, я всегда контролирую, что они там смотрят в телефоне.